



В Иране отложили решение о казни демонстранта

Судебные власти Ирана отложили решение о казни демонстранта Мохамада Брогани после того, как он подал апелляцию.



Об этом сообщает Tasnim.



Уточняется, что его дело отправлено на пересмотр.



В воскресенье вечером протестующие собрались возле тюрьмы "Раджаи Шахр" в Карадже после того, как стало известно, что демонстрантов Мохаммада Гобадлу и Мохамада Брогани перевели в одиночные камеры перед запланированной казнью.