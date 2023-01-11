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В Иране отложили решение о казни демонстранта
11.01.2023 21:27 Алина Груднева

В Иране отложили решение о казни демонстранта

Судебные власти Ирана отложили решение о казни демонстранта Мохамада Брогани после того, как он подал апелляцию.

Об этом сообщает Tasnim.

Уточняется, что его дело отправлено на пересмотр. 

В воскресенье вечером протестующие собрались возле тюрьмы  "Раджаи Шахр" в Карадже после того, как стало известно, что демонстрантов Мохаммада Гобадлу и Мохамада Брогани перевели в одиночные камеры перед запланированной казнью.

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