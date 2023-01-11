В Иране отложили решение о казни демонстранта
Судебные власти Ирана отложили решение о казни демонстранта Мохамада Брогани после того, как он подал апелляцию.
Об этом сообщает Tasnim.
Уточняется, что его дело отправлено на пересмотр.
В воскресенье вечером протестующие собрались возле тюрьмы "Раджаи Шахр" в Карадже после того, как стало известно, что демонстрантов Мохаммада Гобадлу и Мохамада Брогани перевели в одиночные камеры перед запланированной казнью.
صداهای اطراف زندان رجاییشهر.#محمد_قبادلو #محمد_بروغنی pic.twitter.com/SbLDlYR5rc— +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) January 9, 2023