Тысячи иранцев устроили акцию протеста под тюрьмой перед казнью протестующих
Протестующие собрались перед тюрьмой "Раджаи Шахр" в Карадже после того, как стало известно, что демонстрантов Мохаммада Гобадлу и Мохамада Брогани перевели в одиночные камеры перед запланированной казнью.
Это произошло в воскресенье вечером, 8 января.
Толпы иранцев, собравшихся возле тюрьмы, скандировали лозунги против режима. Силы безопасности открыли огонь по толпе.
Также акции протеста по всей стране 8 января прошли в связи с годовщиной сбитого Ираном украинского самолета Boeing 737. Демонстранты скандировали: "Смерть Хаменеи", "Смерть республике детоубийц", "Клянемся кровью наших братьев, мы будем сопротивляться до конца" и "За каждого убитого восстанет еще тысяча".
صداهای اطراف زندان رجاییشهر.#محمد_قبادلو #محمد_بروغنی pic.twitter.com/SbLDlYR5rc— +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) January 9, 2023