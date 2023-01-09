



Тысячи иранцев устроили акцию протеста под тюрьмой перед казнью протестующих

Протестующие собрались перед тюрьмой "Раджаи Шахр" в Карадже после того, как стало известно, что демонстрантов Мохаммада Гобадлу и Мохамада Брогани перевели в одиночные камеры перед запланированной казнью.



Это произошло в воскресенье вечером, 8 января.



Толпы иранцев, собравшихся возле тюрьмы, скандировали лозунги против режима. Силы безопасности открыли огонь по толпе.



Также акции протеста по всей стране 8 января прошли в связи с годовщиной сбитого Ираном украинского самолета Boeing 737. Демонстранты скандировали: "Смерть Хаменеи", "Смерть республике детоубийц", "Клянемся кровью наших братьев, мы будем сопротивляться до конца" и "За каждого убитого восстанет еще тысяча".