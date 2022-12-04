



В Иране казнили четырех "шпионов" Моссада

В Иране казнили четырех человек, которые были обвинены в шпионаже в пользу Моссада.

По данным Mizan Online, осужденные идентифицированы как Хосейн Ордуханзаде, Шахин Имани Махмудабади, Милад Ашрафи и Манучехр Шахбанди.

Уточняется, что их повесили в воскресенье, 4 декабря. По версии судебных властей Ирана, они якобы "воровали и уничтожали частную и общественную собственность, похищали людей".

В отчете утверждается, будто "шпионы" были вооружены и получали зарплату от Моссада в криптовалюте.

Еще три человека были приговорены к тюремному заключению на срок от 5 до 10 лет.