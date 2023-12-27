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В Индонезии на заводе прогремел взрыв: почти 20 жертв, десятки раненых
27.12.2023 19:06 Алина Груднева

В Индонезии на заводе прогремел взрыв: почти 20 жертв, десятки раненых

В Индонезии на     китайском никелевом заводе прогремел взрыв, в результате которого погибли 19 человек.

Это произошло, когда рабочие проводили плановое техническое обслуживание. 

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Отходы из печи попали на легковоспламеняющиеся материале, из-за чего огонь быстро охватил все здание. Кроме 19-ти погибших, еще десятки получили ранения. 

По данным местных СМИ, этот инцидент является самым смертоносным в череде промышленных аварий в никелевом секторе Индонезии, которые участились в последнее время.

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