



В индийском храме живого слона заменили на механического – видео

Храм в штате Керала на юге Индии прекратил использовать в ритуалах живого слона, его заменили на механического, подаренного зоозащитной организацией People for Ethical Treatment of Animals PETA и актрисой Парвати Тирувоту. Об этом сообщает PETA.



Первая церемония с участием механического слона прошла в воскресенье.



Как рассказали в PETA, слоны в Индии, содержащиеся в неволе, подвергаются жесткой дрессировке, которая сопровождается избиением животных. По информации зоозащитного Центра изучения прав животных, только в штате Керала за период с 2018 по 2023 годы погибли почти 150 слонов, содержавшихся в неволе.



PETA отмечает, что слоны, которых люди используют для развлечения, часто проявляют ненормальное поведение, что приводит к человеческим жертвам. По данным рабочей группы Heritage Animal Task Force, в штате Керала слоны за последние 15 лет убили больше 500 человек. Один из слонов, который провел в неволе около 40 лет, убил десять человек. Тем не менее, как пишет PETA, он по-прежнему постоянно участвует в местных фестивалях. слон