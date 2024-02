В Индии прогремел взрыв на заводе пиротехники: есть жертвы и раненые

В штате Мадхья-Прадеш, Индия, прогремел взрыв на нелегально работающем заводе по производству пиротехники.



По данным местных СМИ, минимум 11 человек погибли, еще порядка 60-ти получили ранения.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Взрыв был таким мощным, что разрушены 60 ближайших домов.



Под завалами на нелегальном заводе все могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.



#BREAKING | Dozens feared dead following a major blast at an illegal fire-cracker factory at Harda district of #MadhyaPradesh. As per officials, 4 of around 25 people sent to the hospital have been declared dead.



“These are the people who had died mainly of stampede after the… pic.twitter.com/ZdPsZcxb2J