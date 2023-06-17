



В Индии из-за сильной жары погибли более 30 человек

По меньшей мере, 34 человека погибли за последние два дня в штате Уттар-Прадеш на севере Индии от сильной жары, сообщает AP.



Всем погибшим было более 60 лет и у них были сопутствующие заболевания, которые могли ухудшиться из-за сильной жары.



Смертельные случаи произошли в районе Баллия, примерно в 300 км юго-восточнее Лакхнау, столицы штата Уттар-Прадеш.



Между тем данные Метеорологического департамента Индии показывают, что у Баллия зафиксировали максимальную температуру в 42,2 градуса по Цельсию в пятницу, что на 4,7 °C выше нормы.



Глава штата Йоги Адитянатх заверил общественность, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения штата. Он также призвал граждан сотрудничать с правительством и разумно использовать электроэнергию.



В апреле жара повлекла за собой гибель 13 человек во время правительственного мероприятия в финансовой столице Индии Мумбаи и заставила некоторые штаты закрыть все школы на неделю.







