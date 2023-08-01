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В ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Пакистане
01.08.2023 11:55 Ирина Демьянова

В ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Пакистане

Полиция сообщила, что по меньшей мере 54 человека погибли в результате нападения террориста-смертника на политическом митинге на западе Пакистана в воскресенье, сообщает  CNN.

Заместитель генерального инспектора полиции Шаукат Аббас сказал, что 12 человек из числа погибших были в возрасте до 12 лет.

По информации местной полиции, нападавший взорвал взрывчатку у сцены, где проводилась акция.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ, сообщает Amaaq News. Группировка заявила, что нападение было частью его конфликта с демократией, которую его члены считают враждебной принципам "истинного ислама" и противоречащей "божественному закону".

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф "решительно осудил" взрыв, говорится в опубликованном его офисом заявлении.

Расследование инцидента продолжается, офис премьера запросил доступ к отчету МВД и правительству страны, добавил Шариф.
 

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