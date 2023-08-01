



В ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Пакистане

Полиция сообщила, что по меньшей мере 54 человека погибли в результате нападения террориста-смертника на политическом митинге на западе Пакистана в воскресенье, сообщает CNN.



Заместитель генерального инспектора полиции Шаукат Аббас сказал, что 12 человек из числа погибших были в возрасте до 12 лет.



По информации местной полиции, нападавший взорвал взрывчатку у сцены, где проводилась акция.



Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ, сообщает Amaaq News. Группировка заявила, что нападение было частью его конфликта с демократией, которую его члены считают враждебной принципам "истинного ислама" и противоречащей "божественному закону".



Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф "решительно осудил" взрыв, говорится в опубликованном его офисом заявлении.



Расследование инцидента продолжается, офис премьера запросил доступ к отчету МВД и правительству страны, добавил Шариф.

