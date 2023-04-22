



В Грузии задержан один из главарей ISIS

В Грузии задержан лидер одной из группировок террористической организации ISIS.



Информацию об этом подтвердила Служба государственной безопасности страны.



Задержанным главарем местной ячейки террористической организации оказался гражданин Грузии Малхаз Паксашвили. По данным спецслужб, он отправился в Сирию в 2013 году, где примкнул к ISIS.



"В 2013-2015 годах он числился в рядах группировки так называемых "военных эмиров" братьев Цезаря и Цискары Тохосашвили. Он активно участвовал в боевых действиях и нападениях, совершаемых указанной террористической организацией", – сказано в сообщении.



Уточняется, что Паксашвили был так называемым "наибом" (заместителем главаря) в одной из группировок. Обвиняемому грозит до 17 лет тюремного заключения.

