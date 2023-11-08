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В Гамбурге двое вооруженных людей забаррикадировались в школе
08.11.2023 14:01 Алина Груднева

В Гамбурге двое вооруженных людей забаррикадировались в школе

Днем, 8 ноября, в одной из школ Гамбурга забаррикадировались двое вооруженных мужчин.

По данным немецкой газеты Bild, здание учебного заведения было оцеплено.

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В настоящее время, спецназ готовится к штурму. По предварительным данным, Сообщается, что речь идет об учениках. Они угрожали учителю оружием.

Мотивы подозреваемых в настоящее время неизвестны. Также нет информации о том, выдвигали ли они какие-либо требования.
 

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