



В Гамбурге двое вооруженных людей забаррикадировались в школе

Днем, 8 ноября, в одной из школ Гамбурга забаррикадировались двое вооруженных мужчин.



По данным немецкой газеты Bild, здание учебного заведения было оцеплено.



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В настоящее время, спецназ готовится к штурму. По предварительным данным, Сообщается, что речь идет об учениках. Они угрожали учителю оружием.



Мотивы подозреваемых в настоящее время неизвестны. Также нет информации о том, выдвигали ли они какие-либо требования.

