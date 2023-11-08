В Гамбурге двое вооруженных людей забаррикадировались в школе
Днем, 8 ноября, в одной из школ Гамбурга забаррикадировались двое вооруженных мужчин.
По данным немецкой газеты Bild, здание учебного заведения было оцеплено.
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В настоящее время, спецназ готовится к штурму. По предварительным данным, Сообщается, что речь идет об учениках. Они угрожали учителю оружием.
Мотивы подозреваемых в настоящее время неизвестны. Также нет информации о том, выдвигали ли они какие-либо требования.
Amok-Alarm in Hamburg-Blankenese: Schüler bedrohen Lehrerin mit Pistole! Polizeisprecher Holger Vehren zur aktuellen Lage https://t.co/xxQ2ARzq4Z #Polizei @PolizeiHamburg #Amok #Amokalarm #Hamburg #Blankenese pic.twitter.com/1zNt6qJwfq— Marco Zitzow (@MarcoZitzow) November 8, 2023