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В Дамаске ликвидированы два боевика "Хизбаллы"
11.12.2023 14:18 Алина Груднева

В Дамаске ликвидированы два боевика "Хизбаллы"

В результате авиаударов по Дамаску, приписываемых Израилю, ликвидированы как минимум два боевика ливанской террористической организации "Хизбалла".

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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"Хизбалла" 11 декабря тоже подтвердила гибель своих боевиков, но уточнять, где именно это произошло, не стала.

Ранее террористическая организация признала потерю 100 боевиков с начала войны. В Израиле считают эту цифру слишком заниженной.

 

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