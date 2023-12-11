В Дамаске ликвидированы два боевика "Хизбаллы"
В результате авиаударов по Дамаску, приписываемых Израилю, ликвидированы как минимум два боевика ливанской террористической организации "Хизбалла".
Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
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"Хизбалла" 11 декабря тоже подтвердила гибель своих боевиков, но уточнять, где именно это произошло, не стала.
Ранее террористическая организация признала потерю 100 боевиков с начала войны. В Израиле считают эту цифру слишком заниженной.