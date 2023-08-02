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В центре Парижа совершено дерзкое ограбление
02.08.2023 15:08 Алина Груднева

В центре Парижа совершено дерзкое ограбление

Трое неизвестных ограбили ювелирный магазин Piaget в центре Парижа.

По данным BFM TV, средь бела дня они обворовали магазин во французской столице на 15 млн евро.

Грабители были вооружены, когда заставили персонал выложить все дорогостоящие вещи из витрин. После дерзкого ограбления, подозреваемым удалось скрыться. Информация о пострадавших не поступала.

Полиция оценивает ущерб, нанесенный магазину, в 10-15 млн евро. Двое грабителей скрылись пешком, стащив дорогие часы. По факту происшествия начато расследование.
 

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