



В Белгородской области закрывают все школы и ТЦ

В Белгороде и области 17 и 18 марта из-за обстрелов будут закрыты все школы и торговые центры.



Об этом днем, 16 марта, объявил местный губернатор Вячеслав Гладков.



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По его словам, во всей начальных и учебных заведениях региона 18 и 19 марта тоже объявлены выходными днями. Вузам тоже рекомендовано пойти на такой шаг.



"Занятий в школах не будет, в том числе и дистанционных. Решение касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода", - сообщил он.

