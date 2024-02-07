В Белгороде во второй раз объявили ракетную опасность: работает ПВО
В российском Белгороде во второй раз за день объявили ракетную опасность.
По предварительным данным, в городе работает ПВО.
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Также поступила информация о том, что многие районы остались без света.
Днем было зафиксировано попадание по одному из местных заводов. В МО РФ объявили, что Белгород обстреляли из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".
🤷🏼♂️🤷🏼♂️🤷🏼♂️ Белгород, снова блэкаут.— Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) February 7, 2024
Корреспондент с мест событий передает: «Света нет, сирена пи*дит, ПВО работает, какой-то нах*й апокалипсис» pic.twitter.com/Tssqr8jZxS
Белгород pic.twitter.com/asFOR4x568— распад и неуважение (@VictorKvert2008) February 7, 2024
Белгород pic.twitter.com/ty3MpkNMBj— распад и неуважение (@VictorKvert2008) February 7, 2024