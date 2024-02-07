



В Белгороде во второй раз объявили ракетную опасность: работает ПВО

В российском Белгороде во второй раз за день объявили ракетную опасность.



По предварительным данным, в городе работает ПВО.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Также поступила информация о том, что многие районы остались без света.



Днем было зафиксировано попадание по одному из местных заводов. В МО РФ объявили, что Белгород обстреляли из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".