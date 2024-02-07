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В Белгороде во второй раз объявили ракетную опасность: работает ПВО
07.02.2024 19:04 Алина Груднева

В Белгороде во второй раз объявили ракетную опасность: работает ПВО

В российском Белгороде во второй раз за день объявили ракетную опасность.

По предварительным данным, в городе работает ПВО.

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Также поступила информация о том, что многие районы остались без света.

Днем было зафиксировано попадание по одному из местных заводов. В МО РФ объявили, что Белгород обстреляли из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

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