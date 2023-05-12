



В Беларуси заявили о попытке "нападения" на военных, охраняющих границу

В Министерстве обороны Беларуси заявили о попытке "нападения" на военных, охраняющих госграницу. Это якобы совершил водитель грузовика с применением взрывчатки.



Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.



"Вчера вечером на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была предпринята попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, участвующих в усилении участков Государственной границы", - говорится в сообщении.



Указано, что после нападения водитель попытался скрыться, но его якобы задержали.



"Действиями, совершенными военнослужащими, автомобиль был блокирован, а 51-летний водитель задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов", - заявляют в Минобороны РБ.



Информации о пострадавших нет.