



В Австралии ищут потерянную капсулу с радиоактивным цезием-137

Горнодобывающая компания Rio Tinto принесла извинения за пропажу капсулы с радиоактивным изотопом, пропавшую при транспортировке в Западной Австралии. Капсула содержит небольшой объем радиоактивного изотопа цезий-137, который при контакте может привести к облучению и вызвать серьезные заболевания.



Пропавшая капсула является частью прибора для замера плотности пород, применяемого в горнодобывающей промышленности. Население предупреждено о пропаже, и сейчас специальные поисковые группы, оснащенные необходимым оборудованием, пытаются отыскать контейнер.



Необходимо отметить, что штат Западная Австралия занимает треть всего континента, а размер капсулы – 6 на 8 мм. Пропажа случилась на пути между городами Ньюман и Перт, расположенными друг от друга на расстоянии 1400 км. По предположению сотрудника Департамента пожарной и аварийной службы Австралии DFES, миниатюрная капсула могла застрять в протекторе проезжающего автомобиля.





12 января компания-субподрядчик должна была вывезти капсулу на другой объект, а в среду обнаружилась пропажа, причем непонятно, когда именно исчезла капсула. Власти штата объявили радиологическую тревогу на всей территории штата.



Как указывает главный санитарный врач Западной Австралии Эндрю Робертсон, при контакте с капсулой можно получить дозу радиации примерно 10 рентген / час. Главная риск заключается в том, что подобравший опасную находку может не догадываться о о ее содержимом.



"Если у вас будет контакт с этой капсулой, или вы будете держать ее поблизости, вы можете получить повреждения кожи, в том числе ожоги, а если длительное время держать ее рядом, может развиться лучевая болезнь", – предупреждает Робертсон.

