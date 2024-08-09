В Анкаре в жуткое ДТП попал автобус: есть погибшие и много раненых
В пятницу, 9 августа, в Анкаре пассажирский автобус врезался в опору моста.
По данным Daily Sabah, минимум девять человек погибли, еще 26 получили ранения.
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Автобус ехал из Измира в Агры. Он слетел с трассы и врезался в опору моста. Пассажиры оказались в ловушке.
Всех спасенных после аварии доставили в больницу.
Трасса, на которой произошла авария, перекрыта для движения транспорта. По версии следствия, не исключено, что водитель уснул за рулем.