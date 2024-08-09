



В Анкаре в жуткое ДТП попал автобус: есть погибшие и много раненых

В пятницу, 9 августа, в Анкаре пассажирский автобус врезался в опору моста.



По данным Daily Sabah, минимум девять человек погибли, еще 26 получили ранения.



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Автобус ехал из Измира в Агры. Он слетел с трассы и врезался в опору моста. Пассажиры оказались в ловушке.



Всех спасенных после аварии доставили в больницу.



Трасса, на которой произошла авария, перекрыта для движения транспорта. По версии следствия, не исключено, что водитель уснул за рулем.