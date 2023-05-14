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В Африке убили одного из старейших львов в мире
14.05.2023 04:40 Ирина Демьянова

В Африке убили одного из старейших львов в мире

В Кении пастухи убили льва по имени Лункийто, которого Всемирная федерация дикой природы считала едва ли не самым старым львом мира. Ему было 19 лет, сообщает BBC.

Слабый и старый лев забрел в деревню, граничащую с национальным парком Амбосели на юге Кении, ища еду в сезон засухи. Пастухи испугались за свой скот и убили Лункийто.

Природоохранная организация Lion Guardians заявила, что это был "старейший лев-самец в нашей экосистеме, а возможно, во всей Африке".

Почти все львы живут в Африке, еще немного – в Индии. Их средняя продолжительность жизни на свободе составляет около 13 лет.

Сейчас специалисты по охране дикой природы призывают уделить больше внимания защите диких животных.
 

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