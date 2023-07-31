



В Афганистане “Талибан” сжигает “аморальные” музыкальные инструменты

В Афганистане талибы сжигают музыкальные инструменты, из-за того, что музыка “морально развращает людей”. Об этом пишет BBC.



Основатель Национального института музыки Афганистана Ахмад Сармаст назвал действия "Талибана" с "культурным геноцидом и музыкальным вандализмом".



Талибы сожгли гитары, фисгармонию, таблу (небольшой барабан), музыкальные колонки, усилители звука. Большинство из них забрали со свадеб.

Когда “Талибан” вернулся к власти в Афганистане в 2021 году, он ввел многочисленные ограничения, включая музыку в общественных местах. Из-за этого многие музыканты уехали, а некоторые из тех, кто решил остаться, терпели побои и дискриминацию.



Во время правления талибов с середины 90-х по 2001 год в стране была запрещена вся музыка на общественных собраниях, телевидении и радио.

В начале июля в Афганистане талибы приказали закрыть салоны красоты для женщин, заявив, что уважает права женщин, но согласно своему истолкованию исламского права и афганских обычаев.



Ранее “Талибан” закрыл большинство средних школ для девочек и запретил женщинам поступать в университеты. Многие общественные места, в частности бани, спортивные залы и парки, тоже закрыли для женщин.

