



В аэропорту Вильнюса сообщили об угрозе взрыва

В аэропорту Вильнюса появились саперы из-за сообщения об угрозе взрыва.



По данным LRT, команда антитеррористического подразделения литовской полиции, которое занимается борьбой с терроризмом, была направлена в здание ближе вечером, 8 августа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что в ходе проверки в аэропорту была выявлена посылка с предметом, которое было похоже на самодельное взрывное устройство.



Саперы провели осмотри и не выявили взрывчатых веществ.