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В аэропорту Вильнюса сообщили об угрозе взрыва
09.08.2024 10:45 Алина Груднева

В аэропорту Вильнюса сообщили об угрозе взрыва

В аэропорту Вильнюса появились саперы из-за сообщения об угрозе взрыва.

По данным LRT, команда антитеррористического подразделения литовской полиции, которое занимается борьбой с терроризмом, была направлена в здание ближе вечером, 8 августа.

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Уточняется, что в ходе проверки в аэропорту была выявлена посылка с предметом, которое было похоже на самодельное взрывное устройство.

Саперы провели осмотри и не выявили взрывчатых веществ. 

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