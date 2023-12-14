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UNRWA: в Газе останавливают грузовики с помощью и едят продукты прям на месте
14.12.2023 16:18 Алина Груднева

UNRWA: в Газе останавливают грузовики с помощью и едят продукты прям на месте

Гуманитарная ситуация в Газе становится настолько критичной, люди накидываются на еду, предоставляемую в рамках гуманитарной помощи.

Об этом сообщил глава UNRWA Филип Лазарини.

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"Люди останавливают грузовики с гуманитарной помощью, берут еду и тут же ее съедают. За последние несколько недель голод усилился, и мы встречаем все больше и больше людей, которые не ели день, два или три", — сказал он в Женеве.

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