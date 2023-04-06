



UNIFIL об обстреле: призываем воздержаться от эскалации

Миротворческая миссия UNIFIL, размещенная в Ливане, получила уведомление относительно массированного обстрела, который велся по северу Израиля.



Об этом сказано в официальном заявлении миротворцев ООН.



"ЦАХАЛ проинформировал нас, что они активировали "Железный купол" в ответ на ракетный обстрел из Ливана", - сказано в сообщении.



По словам миротворцев, они контактируют с обеими сторонами и следят за развитием событий.



"Текущая ситуация очень опасна. Мы призываем все стороны воздержаться от эскалации", - добавили в UNIFIL.

