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UNIFIL об обстреле: призываем воздержаться от эскалации
06.04.2023 17:06 Алина Груднева

UNIFIL об обстреле: призываем воздержаться от эскалации

Миротворческая миссия UNIFIL, размещенная в Ливане, получила уведомление относительно массированного обстрела, который велся по северу Израиля.

Об этом сказано в официальном заявлении миротворцев ООН.

"ЦАХАЛ проинформировал нас, что они активировали "Железный купол" в ответ на ракетный обстрел из Ливана", - сказано в сообщении.

По словам миротворцев, они контактируют с обеими сторонами и следят за развитием событий.

"Текущая ситуация очень опасна. Мы призываем все стороны воздержаться от эскалации", - добавили в UNIFIL.
 

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