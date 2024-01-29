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Угроза США повергла боевиков в Ираке и Сирии в бегство
29.01.2024 15:50 Алина Груднева

Угроза США повергла боевиков в Ираке и Сирии в бегство

США ответят на атаку на американских военных на Ближнем Востоке в удобное для себя время.

Такое заявление сделали в Белом доме из-за атак в Иордании, Ираке и Сирии.

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В Вашингтоне подчеркнули, что США не хотят войны с Ираном и эскалации в регионе.

По словам источников, в ожидании ответного удара поддерживаемые Ираном боевики в Ираке и Сирии начали панически покидать свои военные посты вдоль границы. На каждом посту оставлено по паре "охранников".

Главари группировок стали меньше пользоваться телефонами, опасаясь, что их будут отслеживать.

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