



Угроза США повергла боевиков в Ираке и Сирии в бегство

США ответят на атаку на американских военных на Ближнем Востоке в удобное для себя время.



Такое заявление сделали в Белом доме из-за атак в Иордании, Ираке и Сирии.



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В Вашингтоне подчеркнули, что США не хотят войны с Ираном и эскалации в регионе.



По словам источников, в ожидании ответного удара поддерживаемые Ираном боевики в Ираке и Сирии начали панически покидать свои военные посты вдоль границы. На каждом посту оставлено по паре "охранников".



Главари группировок стали меньше пользоваться телефонами, опасаясь, что их будут отслеживать.