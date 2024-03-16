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Удары по НПЗ в России: новые видео
16.03.2024 08:50 Алина Груднева

Удары по НПЗ в России: новые видео

В сети опубликовали новые видео с полыхающим нефтеперерабатывающим заводом "Роснефти" в Самарской области.

Напомним, что ночью дроны атаковали сразу два НПЗ в регионе. Пожар на Новокуйбышевском  был быстро потушен.

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С заводом в Сызрани обстановка обстоит иначе. Там по-прежнему горит пожар. В местных пабликах сообщают, что под ударом оказалась установка АВТ-6. На месте происшествия работают экстренные службы.

Между тем, появилась информация, что утром также был нанесен удар по нефтеперерабатывающей станции "Становая" в Липецкой области. Baza сообщает, что возгораний и пострадавших якобы нет.
 

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