



Удары по НПЗ в России: новые видео

В сети опубликовали новые видео с полыхающим нефтеперерабатывающим заводом "Роснефти" в Самарской области.



Напомним, что ночью дроны атаковали сразу два НПЗ в регионе. Пожар на Новокуйбышевском был быстро потушен.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



С заводом в Сызрани обстановка обстоит иначе. Там по-прежнему горит пожар. В местных пабликах сообщают, что под ударом оказалась установка АВТ-6. На месте происшествия работают экстренные службы.



Между тем, появилась информация, что утром также был нанесен удар по нефтеперерабатывающей станции "Становая" в Липецкой области. Baza сообщает, что возгораний и пострадавших якобы нет.

