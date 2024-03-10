Удар по авиазаводу в Таганроге: снимки со спутника
Один из ангаров Таганрогского авиазавода получил значительные повреждения в результате удара, нанесенного беспилотником.
Об этом свидетельствуют снимки со спутника, представленные сообществом Frontelligence Insight.
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По данным канала "Милитарный", речь идет о месте, где проводится окончательная сборка таких самолетов, как Ту-95 и Ил-76.
В то же время, аналитики обратили внимание на то, что на кадрах не видно самолетов А-50.
#Таганрог, последствия визита НЛХ на завод им. Бериева, результат неясен https://t.co/J3mVTvF5SN pic.twitter.com/SJrHJwSSNY— Necro Mancer (@666_mancer) March 10, 2024