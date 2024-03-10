



Удар по авиазаводу в Таганроге: снимки со спутника

Один из ангаров Таганрогского авиазавода получил значительные повреждения в результате удара, нанесенного беспилотником.



Об этом свидетельствуют снимки со спутника, представленные сообществом Frontelligence Insight.



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По данным канала "Милитарный", речь идет о месте, где проводится окончательная сборка таких самолетов, как Ту-95 и Ил-76.



В то же время, аналитики обратили внимание на то, что на кадрах не видно самолетов А-50.