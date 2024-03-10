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Удар по авиазаводу в Таганроге: снимки со спутника
10.03.2024 13:22 Алина Груднева

Удар по авиазаводу в Таганроге: снимки со спутника

Один из ангаров Таганрогского авиазавода получил значительные повреждения в результате удара, нанесенного беспилотником.

Об этом свидетельствуют снимки со спутника, представленные сообществом Frontelligence Insight.

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По данным канала "Милитарный", речь идет о месте, где проводится окончательная сборка таких самолетов, как Ту-95 и Ил-76.

В то же время, аналитики обратили внимание на то, что на кадрах не видно самолетов А-50.

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