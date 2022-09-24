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Убит на Донбассе: лидера ОПГ "Кусковские" похоронили как героя
24.09.2022 09:45 Ольга Белозерова

Убит на Донбассе: лидера ОПГ "Кусковские" похоронили как героя

Лидер российской организованной преступной группы "Кусковские" Игорь Куск погиб на Донбассе.

Куск был осужден на 23 года колонии строгого режима после того как был признан виновным в убийствах и других особо тяжких преступлениях в 2015 году.

Как сообщает издание "Бизнес online", самолет с телом лидера ОПГ в пятницу приземлился в аэропорту Бегишево, откуда гроб доставили в поселок Красный Луч в Нижнекамске.

Жена Игоря Куска рассказала, что он служил в рядах ЧВК "Вагнер" и отправился воевать 25 июля. По словам супруги Ирины, Игорь Куск стоял в районе Артемовска (Бахмута) в "ДНР". 6 сентября он получил смертельное ранение в голову осколком.

Осужденного экс-лидера ОПГ похоронили на аллее славы городского кладбища. Как отмечается, гроб с телом бывшего преступника ждали сотни людей, включая представителей администрации города. Кортеж провожающих насчитывал сотни машин.

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