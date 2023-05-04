Новости » Происшествия
Убийство в Нетании: мотоциклист погиб в результате взрыва
04.05.2023 11:24 Евгения Маркова

Убийство в Нетании: мотоциклист погиб в результате взрыва


В Сдероте сработало взрывное устройство заложенное в мотоцикл. Прибывшие на место силы безопасности и медики констатировали смерть на месте водителя транспортного средства. По версии следствия, причина инцидента - криминальные разборки.

"Прибыв на место, мы увидели разобранный мотоцикл и рядом с ним лежал мужчина без признаков жизни с очень тяжелым сочетанным поражением органов, и после осмотра нам пришлось констатировать его смерть на месте", — рассказал врач MDA Салех Хатиб.

Личность убитого пока не установлена, обстоятельства происшествия выясняются. 

"Полиция Нетании начала поиск виновных в совершении преступления, а также сбор улик на месте происшествия", — сообщил представитель правоохранительных органов.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы