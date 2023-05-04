



Убийство в Нетании: мотоциклист погиб в результате взрыва



В Сдероте сработало взрывное устройство заложенное в мотоцикл. Прибывшие на место силы безопасности и медики констатировали смерть на месте водителя транспортного средства. По версии следствия, причина инцидента - криминальные разборки.



"Прибыв на место, мы увидели разобранный мотоцикл и рядом с ним лежал мужчина без признаков жизни с очень тяжелым сочетанным поражением органов, и после осмотра нам пришлось констатировать его смерть на месте", — рассказал врач MDA Салех Хатиб.



Личность убитого пока не установлена, обстоятельства происшествия выясняются.



"Полиция Нетании начала поиск виновных в совершении преступления, а также сбор улик на месте происшествия", — сообщил представитель правоохранительных органов.

