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У побережья Йемена атаковано очередное судно
02.03.2024 14:55 Алина Груднева

У побережья Йемена атаковано очередное судно

Днем, 2 марта, хуситы атаковали очередное судно в 15 морских милях к западу от йеменского порта Моха.

Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

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По данным UKMTO, члены экипажа поставили судно на якорь, после чего эвакуировались.

Ранее стало известно, что в Красном море затонуло атакованное около двух недель назад британское судно, которое перевозило удобрение.

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