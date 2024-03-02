У побережья Йемена атаковано очередное судно
Днем, 2 марта, хуситы атаковали очередное судно в 15 морских милях к западу от йеменского порта Моха.
Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.
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По данным UKMTO, члены экипажа поставили судно на якорь, после чего эвакуировались.
Ранее стало известно, что в Красном море затонуло атакованное около двух недель назад британское судно, которое перевозило удобрение.