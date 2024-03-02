



У побережья Йемена атаковано очередное судно

Днем, 2 марта, хуситы атаковали очередное судно в 15 морских милях к западу от йеменского порта Моха.



Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным UKMTO, члены экипажа поставили судно на якорь, после чего эвакуировались.



Ранее стало известно, что в Красном море затонуло атакованное около двух недель назад британское судно, которое перевозило удобрение.