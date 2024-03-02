



Британский корабль Rubymar затонул в Красном море: экологическая катастрофа

Британский корабль Rubymar, который был брошен в Красном море после того, как был поврежден в результате нападения хуситов в Йемене около двух недель назад, затонул ниже уровня моря.



Когда на него напали, корабль перевозил 41 000 тонн удобрений, и официальное правительство Йемена заявило, что его затопление было “экологической катастрофой” в региональных водах страны.



Это первый корабль, потопленный хуситами во время войны.



