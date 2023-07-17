



У берегов Тайваня дайверы нашли рыбу "Судного дня" – видео

Дайверы наткнулись на огромную рыбу "Судного дня", искусанную акулой, у побережья Жуйфана. На самом деле, они обнаружили Regalecus russelii – представителя семейства ремнилых рыб, также известных как сельди. Они имеют тело, похожее на ленту или ремень, и могут достигать более девяти метров в длину.



"Видимо, рыба умирала, поэтому поплыла на мелководье", – рассказал инструктор по дайвингу Ван Ченг-Ру.



На теле рыбы заметны большие дыры – по мнению специалистов, это следы нападения светящейся бразильской акулы, которая обладает способностью выкусывать куски мяса и обитает в теплых океанических водах.



Regalecus russelii называют рыбой "Судного дня" согласно японской мифологии. Если сельдь, обычно обитающая на глубине более 200 метров, поднимается к поверхности (и иногда выбрасывается на берег), это верный признак будущего землетрясения, считают японцы. Незадолго до сильнейшего землетрясения и спровоцированного им цунами, повлекших аварию на АЭС “Фукусима-1” в 2011-м, на берег выбросились десятки таких рыб.



Однако ученые не подтверждают эти опасения.



“Нет никаких научных доказательств связи между сельдью. и землетрясениями, поэтому людям не следует беспокоиться. Эти рыбы, как правило, поднимаются на поверхность, когда находятся в плохом физическом состоянии. Поэтому, когда их находят, они часто мертвы”, – объяснил Хироюки Мотомура, профессор ихтиологии из Кагосимского университета.