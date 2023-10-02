



Тысячи немецких врачей объявили забастовку

Тысячи врачей общей практики закрыли свои кабинеты в понедельник в знак протеста против политики правительства Германии в области здравоохранения и мер жесткой экономии. Врачи требуют отмены бюджетных ограничений со стороны правительства и агентств медицинского страхования. Немецкие медики провели митинг с требованием улучшения оплаты и условий труда в Берлине.



Ассоциация врачей Virchowbund заявила, что сотни клиник находятся под угрозой закрытия из-за инфляции, роста цен на энергоносители, недостаточного финансирования и нехватки квалифицированных сотрудников.



Дирк Генрих, председатель ассоциации Virchowbund, раскритиковал министра здравоохранения Карла Лаутербаха за то, что он настаивал на бюджетных ограничениях и подвергал врачей общей практики огромной нагрузке.



"У нас стало больше пациентов. Денег просто не хватает", — сказал он общественному телеканалу RBB.



Генрих заявил, что они собираются организовать дальнейшие акции протеста, если ситуация не изменится в ближайшие недели.



В Германии общая сумма гонораров, выплачиваемых агентствами государственного страхования врачам общей практики, ограничена бюджетом, и врачи жалуются, что от них ожидают помощи все большему количеству пациентов, но при этом не платят достаточно.

