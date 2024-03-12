Тревожный доклад: ХАМАС вдохновил "Аль-Каиду" и ИГИЛ
ХАМАС, устроив резню в Израиле 7 октября, вдохновил террористические организации "Аль-Каида" и ИГИЛ.
Об этом предупредила директор национальной разведки США Эврил Хэйнс на слушаниях в спецкомитете Сената.
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"Хотя еще слишком рано говорить об этом, но и "Аль-Каида", и ИГИЛ, вдохновленные ХАМАСом, направили своих сторонников на проведение атак против Израиля и США”, - предупредила она.
По словам Хэйнс, резня, устроенная ХАМАСом, уже продемонстрировала, как вдохновила людей на совершение акты антисемитизма и исламофобского террора по всему миру.
"Вероятно, конфликт в Газе повлияет на уровень террора на многие поколения в будущем. Кризис в Газе является ярким примером того, как региональные события могут иметь более широкие и даже глобальные последствия", - добавила она.