



Трещина на стекле кабины пилотов заставила рейс Боинга повернуть назад

Внутренний рейс авиакомпании All Nippon Airways (ANA) в Японии вернулся в аэропорт вылета после того, как во время полета на стекле кабины пилотов появилась трещина.



Трещина появилась на самом внешнем из четырех слоев стекла, окружающего кабину пилотов.



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Никто из находившихся на борту не пострадал.



Рейс NH1182 авиакомпании ANA летел из города Саппоро на Хоккайдо в Тояму на главном японском острове Хонсю.



Представитель ANA, крупнейшего японского авиаперевозчика, сообщил, что трещина была обнаружена, когда самолет пролетал над Хакодате.



"Трещина не повлияла на управление самолетом или его герметичность", - сказал представитель.



Самолет вернулся в аэропорт, где совершил безопасную посадку.



Авиационный эксперт Джон Стрикленд сказал, что причина трещины пока неизвестна.

