Новости » Происшествия
Трещина на стекле кабины пилотов заставила рейс Боинга повернуть назад
14.01.2024 05:30 MIGnews.com

Трещина на стекле кабины пилотов заставила рейс Боинга повернуть назад

Внутренний рейс авиакомпании All Nippon Airways (ANA) в Японии вернулся в аэропорт вылета после того, как во время полета на стекле кабины пилотов появилась трещина.

Трещина появилась на самом внешнем из четырех слоев стекла, окружающего кабину пилотов.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Никто из находившихся на борту не пострадал.

Рейс NH1182 авиакомпании ANA летел из города Саппоро на Хоккайдо в Тояму на главном японском острове Хонсю.

Представитель ANA, крупнейшего японского авиаперевозчика, сообщил, что трещина была обнаружена, когда самолет пролетал над Хакодате.

"Трещина не повлияла на управление самолетом или его герметичность", - сказал представитель.

Самолет вернулся в аэропорт, где совершил безопасную посадку.

Авиационный эксперт Джон Стрикленд сказал, что причина трещины пока неизвестна.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы