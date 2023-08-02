



Трагедия в Нахаль Итав: отец семьи погиб из-за обезвоживания

Отец семьи, заблудившейся на туристическом треке в Нахаль Итав в Иорданской долине, была найден погибшим. В последние часы около сотни добровольцев и членов спасательных служб работали над поиском членов семьи, и им удалось благополучно обнаружить 12- и 13-летних детей и 65-летнего дедушку - все они находились в легком состоянии.



Отец, у которого за несколько часов до этого произошло обезвоживание, был обнаружен спасателями, и его смерть была констатирована на месте врачом спасательного подразделения 669. По данным полиции, брат отца погиб при аналогичных обстоятельствах в Нахаль Иегудия около 24 лет назад.



Командир спасательного подразделения "Мегилот" Матан Мурад приводит рекомендации по безопасному путешествию в пустыне: "Вода (около 5 литров на человека в день), хорошая обувь, головной убор, длинная одежда, предварительное ознакомление с местностью и адаптация маршрута к физическим возможностям путешественников, оставление сообщения об окончании путешествия с посторонним лицом. В случае беды звонить по телефону горячей линии 100".