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Трагедия в Казахстане: из-за взрыва на шахте погибли 42 горняка
29.10.2023 15:50 Алина Груднева

Трагедия в Казахстане: из-за взрыва на шахте погибли 42 горняка

В воскресенье, 29 октября, в Казахстане на шахте в Карагандинской области прогремел взрыв.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям, взорвался метан.

"По состоянию на 15:00, обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски еще четырех горняков", - сообщили в ведомстве.

По всей стране объявлен общенациональный траур. По данным компании "АрселорМиттал Темиртау", в момент происшествия на объекте находились 252 человека, из которых 208 удалось вывести на поверхность.

По факту трагедии создана правительственная комиссия, которая займется расследованием взрыва.

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