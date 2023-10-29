



Трагедия в Казахстане: из-за взрыва на шахте погибли 42 горняка

В воскресенье, 29 октября, в Казахстане на шахте в Карагандинской области прогремел взрыв.



По данным министерства по чрезвычайным ситуациям, взорвался метан.



"По состоянию на 15:00, обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски еще четырех горняков", - сообщили в ведомстве.



По всей стране объявлен общенациональный траур. По данным компании "АрселорМиттал Темиртау", в момент происшествия на объекте находились 252 человека, из которых 208 удалось вывести на поверхность.



По факту трагедии создана правительственная комиссия, которая займется расследованием взрыва.