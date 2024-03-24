



Террористу из Крокус-Холл отрезали ухо и заставили есть

Одному из подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» отрезали ухо. Видеозапись пыток появилась в провоенном Telegram-канале «Канал специального назначения». На кадрах человек в камуфляже прижимает лежащего на животе задержанного коленом к земле и запихивает ему в рот кусок отрезанного уха.



В сеть также попали на кадры, на которых окровавленного человека ведут к машине люди в камуфляже и с оружием. Видео выложил в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов с подписью «Один из террористов, задержанных в Брянской области, пытался уйти в лес. Но наши силовики надрали ему уши.»



Ранее видео с допросом этого же человека, представившегося как Раджаб Ализаде, появилось в Telegram-канале ANNA News. На этой записи мужчина сидит с забинтованной головой и в окровавленной одеждой.



Ранее глава ФСБ Александр Бортников отчитался о задержании 11 человек, в том числе 4-х террористов, непосредственно принимавших участие в атаке на «Крокус Сити Холл». Их задержали в Брянской области.