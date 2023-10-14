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Теракт во Франции: число задержанных возросло до восьми
14.10.2023 07:10 Алина Груднева

Теракт во Франции: число задержанных возросло до восьми

В связи со смертоносной атакой на французскую школу в городе Аррас полиция задержала восемь человек.

По данным местных спецслужб, нападавший чеченец и его брат были арестованы сразу после атаки.

По факту теракта антитеррористическая прокуратура возбудила расследование.

Напомним, что 20-летний подозреваемый, вооруженный ножом, напал на нескольких человек. Учитель был убит, тяжелые ранения получили еще два человека - педагог и повар. Террорист был задержан на месте.

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