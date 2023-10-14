



Теракт во Франции: число задержанных возросло до восьми

В связи со смертоносной атакой на французскую школу в городе Аррас полиция задержала восемь человек.



По данным местных спецслужб, нападавший чеченец и его брат были арестованы сразу после атаки.



По факту теракта антитеррористическая прокуратура возбудила расследование.



Напомним, что 20-летний подозреваемый, вооруженный ножом, напал на нескольких человек. Учитель был убит, тяжелые ранения получили еще два человека - педагог и повар. Террорист был задержан на месте.