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Теракт возле школы во Франции: атаковавший - чеченец
13.10.2023 14:15 Алина Груднева

Теракт возле школы во Франции: атаковавший - чеченец

Появились первые подробности атаки на школу во французском городе Аррас.

По данным газеты Le Figaro, атаковавшим оказался чеченец.

Вооружившись с ножом, он убил преподавателя школы и ранил еще нескольких человек. Очевидцы рассказали, что до этого он крикнул "Аллаху Акбар".

По предварительным данным, террорист ранее был учеником в этой школе. Среди раненых оказались еще один педагог и сотрудник школы. Оба находятся в критическом состоянии.

По данным Министерства внутренних дел Франции, 20-летний подозреваемый арестован на месте. Также задержан его брат. Все школы города закрыты. Полиция приведена в полную боевую готовность.
 

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