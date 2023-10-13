



Теракт возле школы во Франции: атаковавший - чеченец

Появились первые подробности атаки на школу во французском городе Аррас.



По данным газеты Le Figaro, атаковавшим оказался чеченец.



Вооружившись с ножом, он убил преподавателя школы и ранил еще нескольких человек. Очевидцы рассказали, что до этого он крикнул "Аллаху Акбар".



По предварительным данным, террорист ранее был учеником в этой школе. Среди раненых оказались еще один педагог и сотрудник школы. Оба находятся в критическом состоянии.



По данным Министерства внутренних дел Франции, 20-летний подозреваемый арестован на месте. Также задержан его брат. Все школы города закрыты. Полиция приведена в полную боевую готовность.

