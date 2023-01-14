Тель-Авив: столкновения протестующих с полицией на шоссе Аялон
В Тель-Авиве начались столкновения полиции с антиправительственными демонстрантами, пытающимися перекрыть шоссе Аялон.
Толпа устремилась к въезду на шоссе, где полиция установила блокпосты.
Некоторые протестующие пытаются прорваться на трассу, но путь им преграждают правоохранители.
Полиция сообщает, что около 100 антиправительственных демонстрантов попытались прорваться на шоссе Аялон в Тель-Авиве, пробравшись через подземную парковку торгового центра Azrieli.