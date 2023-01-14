



Тель-Авив: столкновения протестующих с полицией на шоссе Аялон

В Тель-Авиве начались столкновения полиции с антиправительственными демонстрантами, пытающимися перекрыть шоссе Аялон.



Толпа устремилась к въезду на шоссе, где полиция установила блокпосты.



Некоторые протестующие пытаются прорваться на трассу, но путь им преграждают правоохранители.



Полиция сообщает, что около 100 антиправительственных демонстрантов попытались прорваться на шоссе Аялон в Тель-Авиве, пробравшись через подземную парковку торгового центра Azrieli.

המפגינים מנסים לערום על השוטרים אז הם חתכו דרך חניון עזריאלי ומחפשים פרצה לכיוון איילון. המשטרה כאן ומנסה להדוף pic.twitter.com/yx37LiL5BZ — Bar Peleg (@bar_peleg) January 14, 2023