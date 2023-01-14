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Тель-Авив: столкновения протестующих с полицией на шоссе Аялон
14.01.2023 22:53 Евгения Маркова

Тель-Авив: столкновения протестующих с полицией на шоссе Аялон

В Тель-Авиве начались столкновения полиции с антиправительственными демонстрантами, пытающимися перекрыть шоссе Аялон.

Толпа устремилась к въезду на шоссе, где полиция установила блокпосты.

Некоторые протестующие пытаются прорваться на трассу, но путь им преграждают правоохранители.

Полиция сообщает, что около 100 антиправительственных демонстрантов попытались прорваться на шоссе Аялон в Тель-Авиве, пробравшись через подземную парковку торгового центра Azrieli.

 

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