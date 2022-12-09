



Таиланд: 15 подозреваемых в контрабанде наркотиков убиты на границе

Тайские солдаты столкнулись с подозреваемыми в контрабанде наркотиков в лесной зоне на севере страны, недалеко от границы с Мьянмой, в результате чего погибли 15 человек.



Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление властей.



Солдаты столкнулись с группой подозреваемых с рюкзаками и приказали им остановиться, но вместо этого они открыли огонь. Перестрелка продолжалась около 10 минут. Солдаты не пострадали, но когда военные вернулись, чтобы осмотреть место происшествия, они обнаружили мертвыми 15 подозреваемых в контрабанде и 29 рюкзаков, набитых кристаллическим метамфетамином.



До сих пор выясняется, привезли ли подозреваемые метамфетамин из Мьянмы. Этот маршрут является обычным для контрабанды наркотиков в Таиланд.