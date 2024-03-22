



Свидетельства выжившего в Крокусе

"Возникла перестрелка. Сначала я заметил, как кто-то молодой вбежал, крича, что где-то идет стрельба. Затем мы услышали звуки выстрелов. Стало панично, люди начали сбегать. Звуки стрельбы становились все громче. Один из стрелявших вошел в зал и продолжал стрелять. Я крикнул своей подруге "Ложись!" и сам упал. Я лежал там долго, пытаясь прятаться. Однажды я выглянул и увидел лицо, вероятно, кавказское. Тот, кто стрелял, казалось, стрелял вверх в тот момент, когда я выглянул. Потом начался пожар у входа, откуда мы зашли. Мне не оставалось выбора, я побежал. Я уже не видел ни своего брата, ни своей девушки. Бежа вниз, мне пришлось перепрыгивать через пламя несколько раз. Поджигали намеренно, чтобы огонь распространился. Система пожарной сигнализации вообще не сработала." - Один из зрителей рассказывает о инциденте в "Крокус Сити Холл".

