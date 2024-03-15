



Судно в Красном море повреждено в результате ракетного удара

Центр морских торговых операций Соединенного Королевства сообщает, что в Красном море у берегов Йемена корабль был поражен ракетой.



По данным UKMTO, торговое судно получило повреждения, но направляется в следующий пункт назначения.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным организации, экипаж судна находится в безопасности после атаки, произошедшей примерно в 76 морских милях к северо-западу от йеменского порта Ходейда.

