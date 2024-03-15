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Судно в Красном море повреждено в результате ракетного удара
15.03.2024 07:45 MIGnews.com

Судно в Красном море повреждено в результате ракетного удара

Центр морских торговых операций Соединенного Королевства сообщает, что в Красном море у берегов Йемена корабль был поражен ракетой.

По данным UKMTO, торговое судно получило повреждения, но направляется в следующий пункт назначения.

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По данным организации, экипаж судна находится в безопасности после атаки, произошедшей примерно в 76 морских милях к северо-западу от йеменского порта Ходейда.
 

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