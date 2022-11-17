



Суд по MH17: обвиняемые приговорены к пожизненному

В четверг, 17 ноября, суд в Гааге приговорил Игоря Стрелкова-Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко, признанных виновными в уничтожении рейса MH17 в небе над Донецкой областью и убийстве 298 пассажиров, к пожизненному заключению.

Трибунал объявил, что Гиркин все это время отрицал причастность "ДНР" к катастрофе.

В свою очередь, Дубинский говорил о фальсификации доказательств, а Харченко заверял, что в районе, откуда был произведен выстрел, не было ЗРК "Бук".

Лжесвидетельство обвиняемых лишь отягчает их наказание. По данным суда, действия указанных лиц были умышленными и привели к гибели людей.