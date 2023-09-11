



Строители проломили Великую Китайскую стену, чтобы не объезжать ее. Фото

На севере Китая в провинции Шаньси 38-летний мужчина и женщина 55-ти лет ехали на стройку на экскаваторе и решили не объезжать Великую Китайскую стену, а проехать напрямую.



Для этого они разрушили часть древней достопримечательности. Полиция арестовала злоумышленников, их будут судить, поскольку памятнику нанесен "необратимый ущерб".







Как известно, общая длина Великой Китайской стены - более 21 тысячи километров. Ежегодно ее посещают миллионы туристов. Но их допускают на тот участок, который отреставрирован и подготовлен для приема гостей, пишет Bild.



Поврежденная часть Великой Китайской стены была не такой высокой, заброшенной и заросшей травой. Согласно данным, за последние годы тем или иным образом уничтожено уже около 30% Великой Китайской стены. Она стремительно разрушается из-за естественной эрозии и местных жителей, которые растаскивают ее на кирпичи.



