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Стрельба в университете Праги: число жертв превысило 15
21.12.2023 19:06 Алина Груднева

Стрельба в университете Праги: число жертв превысило 15

В результате стрельбы на одном из факультетов Карлова университета в центре Праги, число погибших превысило 15 человек.

Об этом сообщил глава полиции Чехии.

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Ранее в МЧС Чехии, сообщали о 24 пострадавших, среди которых 9 человек были в тяжелом состоянии, около 5 - в состоянии средней степени тяжести, еще десять получили легкие ранения.

Среди погибших есть и сам стрелок. По словам мэра города, он покончил жизнь самоубийством.

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