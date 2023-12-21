Стрельба в университете Праги: число жертв превысило 15
В результате стрельбы на одном из факультетов Карлова университета в центре Праги, число погибших превысило 15 человек.
Об этом сообщил глава полиции Чехии.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Ранее в МЧС Чехии, сообщали о 24 пострадавших, среди которых 9 человек были в тяжелом состоянии, около 5 - в состоянии средней степени тяжести, еще десять получили легкие ранения.
Среди погибших есть и сам стрелок. По словам мэра города, он покончил жизнь самоубийством.