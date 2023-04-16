



Столкновения в Судане: убито 56 мирных жителей

В воскресенье суданские военные нанесли авиаудары по базе военизированных формирований недалеко от столицы, пытаясь восстановить контроль над страной после столкновений, в ходе которых погибли десятки комбатантов и по меньшей мере 56 мирных жителей, пишет Reuters.



В конце дня ожесточенных боев армия нанесла удар по базе, принадлежащей правительственным военизированным силам оперативной поддержки (RSF) в городе Омдурман, который примыкает к столице Хартум, сообщили очевидцы поздно вечером в субботу.



Военные и RSF, численность которых, по словам аналитиков, составляет 100 000 человек, ведут борьбу за власть, пока политические группировки ведут переговоры о формировании переходного правительства после военного переворота 2021 года.



Рано утром в воскресенье очевидцы слышали звуки тяжелой артиллерийской стрельбы над Хартумом, Омдурманом и близлежащим Бахри, а также были слышны выстрелы в городе Порт-Судан на Красном море, где ранее не было сообщений о боевых действиях.



Суданский союз врачей сообщил, что с момента начала боевых действий в субботу по меньшей мере 56 мирных жителей были убиты и 595 человек, включая комбатантов, получили ранения.



Десятки военнослужащих также были убиты, говорится в сообщении, не называя конкретного числа из-за отсутствия информации из первых рук из многих больниц, куда были доставлены эти раненые.



Группа ранее заявляла, что зафиксировала смертельные случаи в аэропорту Хартума и Омдурмане, а также к западу от Хартума в городах Ньяла, Эль-Обейд и Эль-Фашир.



RSF заявили, что захватили президентский дворец, резиденцию командующего армией, государственную телевизионную станцию ​​и аэропорты в Хартуме, северном городе Мерове, Эль-Фашире и штате Западный Дарфур. Армия отвергла эти утверждения.



Суданские военно-воздушные силы приказали людям оставаться дома, пока они проводили так называемое воздушное обследование деятельности RSF, а в штате Хартум на воскресенье был объявлен выходной, закрыты школы, банки и правительственные учреждения.



Стрельба и взрывы были слышны по всей столице, где на телевизионных кадрах видно, как над несколькими районами поднимается дым, а на видео в социальных сетях запечатлены военные самолеты, летящие низко над городом, по крайней мере, один из них, похоже, выпустил ракету.



Журналист Reuters видел на улицах пушки и бронетехнику и слышал огонь из тяжелого оружия возле штабов армии и RSF.



Командующий армией генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан сказал телеканалу «Аль-Джазира», что RSF должны отступить.



Вооруженные силы заявили, что не будут вести переговоры с RSF, если силы не будут распущены. Армия приказала солдатам, прикомандированным к RSF, явиться в ближайшие армейские части, что может привести к истощению рядов RSF, если они подчинятся.



Столкновения последовали за ростом напряженности в связи с интеграцией RSF в вооруженные силы. Разногласия задержали подписание поддерживаемого международным сообществом соглашения с политическими партиями о переходе к демократии .

