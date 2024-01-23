



США Британия разбомбили подземные склады и ракеты хуситов



Соединенные Штаты и Великобритания нанесли дополнительные удары по йеменским хуситам в связи с их нападениями на судоходство в Красном море, сообщает Пентагон. Удары были нанесены по подземному хранилищу, ракетам и другим военным возможностям хути.



Пентагон подробно описывает восемь новых ударов в совместном заявлении с Великобританией, а также с Австралией, Бахрейном, Канадой и Нидерландами, которые поддержали последние военные действия, говорится в заявлении.



"Эти высокоточные удары призваны нарушить и уничтожить возможности, которые хути используют для угрозы мировой торговле и жизням невинных моряков", - говорится в заявлении.



В отдельном заявлении Министерства обороны Великобритании говорится, что британские самолеты использовали бомбы с точным наведением для нанесения ударов по нескольким целям в районе аэродрома Саны.

