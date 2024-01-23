Новости » Происшествия
США  Британия разбомбили подземные склады и ракеты хуситов
23.01.2024 07:18 Аркадий Бочаровский

США  Британия разбомбили подземные склады и ракеты хуситов


Соединенные Штаты и Великобритания нанесли дополнительные удары по йеменским хуситам в связи с их нападениями на судоходство в Красном море, сообщает Пентагон. Удары были нанесены по подземному хранилищу, ракетам и другим военным возможностям хути.

Пентагон подробно описывает восемь новых ударов в совместном заявлении с Великобританией, а также с Австралией, Бахрейном, Канадой и Нидерландами, которые поддержали последние военные действия, говорится в заявлении.

"Эти высокоточные удары призваны нарушить и уничтожить возможности, которые хути используют для угрозы мировой торговле и жизням невинных моряков", - говорится в заявлении.

В отдельном заявлении Министерства обороны Великобритании говорится, что британские самолеты использовали бомбы с точным наведением для нанесения ударов по нескольким целям в районе аэродрома Саны.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы