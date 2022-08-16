Солдат ЦАХАЛа, убивший сослуживца: я просто следовал правилам
Солдат ЦАХАЛа, случайно застреливший в Тулькарме сослуживца, сказал, что следовал правилам и инструкциям.
Об этом сообщил генеральный военный прокурор, выступая от от его имени.
"Это душераздирающее трагическое событие, в котором погиб лучший друг нашего клиента. Он хочет выразить свои искренние соболезнования семье в связи с их тяжелой потерей", — сказано в заявлении.
Уточняется, что солдат всю прошлую ночь участвовал в допросах в рамках расследования.
"Сейчас солдата просят дать показания. Все, что можно сказать, пока идет следствие, это то, что военнослужащий выполнял приказы и инструкции", — добавил генпрокурор.