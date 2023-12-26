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СМИ: хути атаковали корабль MSC
26.12.2023 18:27 Алина Груднева

СМИ: хути атаковали корабль MSC

Во вторник, 26 декабря, йеменские хути якобы атаковали корабль судоходного гиганта MSC  в Красном море.

Об этом источники сообщили катарскому телеканалу "Аль-Джазира".

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Уточняется, что хути атаковали корабль, чтобы не дать ему проследовать в направлении Израиля.

Ранее сообщалось, что по кораблю в Баб-эль-Мандебском проливе, недалеко от порта Ходейда, были запущены ракеты. Они взорвались возле судна. Информация о пострадавших не поступала.

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