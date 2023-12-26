



СМИ: хути атаковали корабль MSC

Во вторник, 26 декабря, йеменские хути якобы атаковали корабль судоходного гиганта MSC в Красном море.



Об этом источники сообщили катарскому телеканалу "Аль-Джазира".



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Уточняется, что хути атаковали корабль, чтобы не дать ему проследовать в направлении Израиля.



Ранее сообщалось, что по кораблю в Баб-эль-Мандебском проливе, недалеко от порта Ходейда, были запущены ракеты. Они взорвались возле судна. Информация о пострадавших не поступала.