



Словения: Пять человек оказались в ловушке в пещере из-за сильных дождей

Пять человек оказались запертыми в пещере на юго-западе Словении из-за сильных дождей. По словам властей, из-за непрекращающихся дождей уровень воды повысился, что затрудняет спасение попавших в ловушку людей.



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В группу входит семья из трех человек и два гида, которые застряли в пещере Кризна-Яма. Группа находится в ловушке с субботы, 6 января, когда уровень воды в ней поднялся, перекрыв путь наружу.

